Возможно ли прекращение огня в Украине до 20 апреля — мнение политолога

Когда РФ поймет, что силы исчерпаны, она может внезапно предложить перемирие – "здесь и сейчас".

Достижение временного прекращения огня в Украине до 20 апреля теоретически возможно, но об устоявшемся мире говорить пока рано.

Такую оценку ситуации дал политолог и международник Максим Несвитайлов в комментарии РБК-Украина.

По словам эксперта, на данный момент США – в частности, Дональд Трамп – могли бы инициировать временное перемирие, однако его стабильность и долгосрочность остаются под большим вопросом.

"Теоретически, принятие режима временного прекращения огня возможно. Это единственное, что возможно. Постоянного мира к тому моменту точно не будет", – считает Несвитайлов.

По его мнению, Россия пытается выиграть время, чтобы исчерпать наступательный потенциал ВСУ и продвинуться на отдельных направлениях, в частности в Сумской области или по линии фронта. Когда же РФ поймет, что силы исчерпаны, она может внезапно предложить перемирие – "здесь и сейчас".

Политолог также отметил, что даже через месяц российская армия сможет хорошо закрепиться на занятых позициях, построить новые укрепления и параллельно вести информационную кампанию против Украины. Речь идет о давлении на украинское общество – по мобилизации, помощи Запада, а также призывы к отмене военного положения и проведению выборов.

По мнению Несвитайлова, в Кремле заинтересованы в выборах на фоне внутренней нестабильности, ведь это может привести к еще большему расколу в Украине. "Это такой план россиян", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что без четких безопасных или хотя бы экономических гарантий со стороны партнеров Украины, особенно США, начинать переговоры о перемирии нет смысла. "Что приобретает Россия – понятно. А что получаем мы в результате этих переговоров – совершенно неясно", – подытожил он.