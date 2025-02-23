Возможно ли прекращение войны 2025 года: Зеленский ответил

По его словам, США заинтересованы в прекращении огня и рассматривают это как возможный способ завершения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу вероятного прекращения огня в этом году, подчеркнув, что без четких гарантий безопасности это нельзя считать завершением войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

По его словам, США заинтересованы в прекращении огня и рассматривают это как возможный способ завершения конфликта.

"Они считают, что это будет большой успех и что Путин не рискнет снова пойти в наступление. А мы считаем, что должны быть гарантии безопасности", — отметил Зеленский.

Он отметил, что украинским военным, которые уже длительное время находятся на передовой, нужен отдых, и если горячая фаза войны завершается, они должны вернуться в свои семьи.

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"А если это не окончание войны и нет гарантий безопасности, что делать? Наши военные будут оставаться там, просто будут ждать, пока Россия снова начнет агрессию? Это неопределенность. А неопределенность – это плохо для всего мира", — добавил президент.

Зеленский также предостерег от сценария, когда прекращение огня будет восприниматься как дипломатическая победа, а через год боевые действия возобновятся.

"Можно выглядеть победителем, если ты сделал ceasefire, а год спустя война началась снова. Но россияне будут готовиться к повторному наступлению, и это очень опасно для всех", — пояснил он.

Президент подчеркнул, что Украина не будет полагаться ни на какие обещания Кремля, и гарантии безопасности должны исходить исключительно от партнеров.

"Нам не нужны гарантии от России. Мы им не верим. Пусть партнеры верят, это их дело. Но мы не можем базировать безопасность на слове Путина, что он не придет снова. Мы этого не будем делать", — подытожил Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что для завершения войны необходимо обеспечить гарантии безопасности для Украины.