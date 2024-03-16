Возможно ли российское наступление летом – в ВСУ ответили на прогнозы ISW

Российское наступление, начавшееся зимой, не прекращалось. Однако летняя наступательная операция будет зависеть от многих факторов, которые пока спрогнозировать невозможно.

Согласно прогнозам аналитиков ISW, Россия начнет новое наступление летом 2024 года. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, возможен ли такой сценарий развития событий на фронте.

Об этом пишет 24 канал.

В Институте изучения войны считают, что российская армия постарается дестабилизировать украинскую оборону локальными наступательными действиями весной 2024 года. Однако за кулисами этих действий оккупанты якобы уже готовят новое масштабное наступление летом.

Иван Тимочко отметил, что наступление, начатое зимой, до сих пор не прекращалось. Сейчас Россия несколько снизила его интенсивность, однако не прекратила.

По словам военного, идет перегруппировка сил и средств, подтягивание стратегических резервов для того, чтобы поддерживать эти наступательные действия, требуемые политическими вызовами внутри самой страны-агрессорки.

"Институт изучения войны делает прогнозы, опираясь на доступные данные о ситуации на фронте. Однако у аналитиков нет достоверной информации о количестве вооружения врага, их технических возможностях, финансах, планах и т.д.", — отметил Иван Тимочко.

Поэтому, по словам военного, фактически аналитики ISW могут опираться только на заявления российских, украинских или международных политиков и информацию, имеющуюся в открытом доступе.

"Они сейчас делают такую оценку событий, я уверен, без учета привлечения дополнительной авиации от стран НАТО. Им трудно спрогнозировать количество снарядов, которые мы можем получать. Еще два месяца назад о том, что Чехия поможет найти для Украины миллион снарядов, никто не говорил. А это существенно повлияло и будет влиять на ход событий на фронте", — отметил Тимочко.

Также, по мнению председателя Совета резервистов, очень важно, когда примут новый закон о мобилизации, который должен запустить целый ряд механизмов, которые сейчас недействительны.

Еще один момент, который не могут учесть аналитики – насколько успешно Силы обороны Украины отработают по целям в нефтеперерабатывающем комплексе на территории России, что тоже повлияет на развитие событий.

Что может повлиять на российское наступление

Один из весомых факторов предполагаемого наступления РФ – ее мобилизационный ресурс. Предполагается, что после "выборов Путина" скрытая мобилизация перейдет в открытую фазу. Однако удастся ли ее провести без вспышки массовых протестов – открытый вопрос.

К тому же есть и другие факторы, которые повлияют на возможность россиянам начать масштабное наступление:

масштаб поставок западного оружия для Украины;

строительство украинских линий обороны;

успешность ударов украинской стороны по Черноморскому флоту, Крымскому мосту и другим важным объектам;

позиция международных лидеров по войне в Украине.

"Где гарантия, что кроме Курской и Белгородской области не вспыхнут боевые действия и в других регионах? Банально, на их попытку наступления будут влиять и погодные условия того времени. Поэтому прогнозировать на такой далекий промежуток можно, но любой изменяющийся фактор может сорвать наступление российской армии, а может сыграть и против нас", – объяснил Тимочко.

Поэтому, по мнению Тимочко, Институт изучения войны прогнозирует события без учета постоянных изменений на фронте, в России и на международной арене. Его долгосрочные прогнозы просто не могут быть точными.