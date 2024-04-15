Возможно, на Харьков и Киев: эксперт оценил, где и когда Россия пойдет в наступление

Российские войска могут быть готовы к началу наступательных действий в конце мая.

Россияне могут рассматривать разные варианты направлений для своего будущего наступления в Украине. Чтобы организовать наступательную операцию, РФ требуется не менее двух недель.

Такое мнение военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула высказал в интервью изданию "Главред".

Наступление РФ – возможные направления

По словам эксперта, оккупанты могут пойти в наступление на любых направлениях, гипотетически они могут рассматривать разные варианты. Однако не обязательно все будет воплощаться в жизнь так, как это задумал враг.

"Они могут попытаться пойти в наступление, например, на востоке или на севере на участках, где есть железная дорога. Чтобы получить удобное место для развертывания большого плацдарма", – предположил Притула.

"Условно говоря, наступательные действия возможны в направлении Харькова, Киева (с юга Беларуси), Житомира, Коростеня и Крыжополя. Также вероятным направлением может стать и Приднестровье, отмеченное на знаменитой карте Буданова, которую он обнародовал в ноябре 2021 года. Во время полномасштабной войны это направление задействовано не было", – рассказал полковник запаса.

Когда Россия пойдет в наступление

По его оценкам, России требуется не менее двух недель, чтобы организовать наступательную операцию. Но для этого необходима слаженная работа государственного механизма. Похожих единодушных действий у россиян уже давно не было.

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"Это говорил и Зеленский: если Россия пойдет на определенные шаги, она на них пойдет в конце мая-начале июня. Поэтому можем сделать расчет следующий: военкоматы после ярого празднования 9 мая начнут рассылать повестки и потратят на это примерно 3 дня, условно говоря, до 12-14 мая. После этого неделя пойдет на мобилизацию, и еще неделя – на быструю переброску войск. По итогу в конце мая россияне уже могут быть готовы к наступательным действиям", – предположил Притула.

Он добавил, что в середине мая станет понятно, провела ли РФ мобилизацию и готова ли к наступлению.

"Подготовка будет заметна: на болотах начнется кипышь – там люди будут недовольны, потому что не захотят идти воевать. Они могут радоваться войне где-то там, но когда она будет касаться непосредственно каждого из них, возникнут определенные проблемы", – считает эксперт.

Напомним, в статье газеты Financial Times говорится, что Россия может пойти в наступление в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Кроме того, не исключены штурм в направлении Харькова или даже попытка захватить Киев.

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