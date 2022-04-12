Возможно нападение РФ из Приднестровья и Беларуси: в ГПСУ доложили о ситуации на границах

Возможно нападение РФ из Приднестровья и Беларуси: в ГПСУ доложили о ситуации на границах

В Харьковской области и на юге Украины пограничники вместе с ВСУ, Нацгвардией и подразделениями терробороны принимают участие в боевых действиях против РФ.

На границе Украины с Республикой Беларусь и на участке с непризнанным Приднестровьем Госпогранслужба и другие силы обороны усилили меры безопасности на фоне угрозы нападения РФ по этим направлениям.

Об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На границе с Молдовой на участке с Приднестровьем и на границе с Беларусью усилены меры безопасности, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Мы стоим совместно с ВСУ, другими составляющими силами безопасности и обороны и готовы к мерам в случае, если с этих направлений попытаются вторгнуться враги", — сказал Демченко.

По его словам, после того, как российские войска под давлением ВСУ были вынуждены отойти из Киевской, Черниговской и Сумской областей, украинские пограничники вернулись к проведению мер контроля за границей.

"В Киевской, Черниговской и Сумской областях наши пограничники уже вышли на места дислокации, где находятся пограничные отделения, подняли государственные флаги. Сейчас происходит обследование пограничной территории, поскольку остается опасность минирования. Не исключается работа ДРГ и обстрелы сопредельной территории", — сказал Демченко. .

В Харьковской области и на юге Украины пограничники вместе с военнослужащими ВСУ, Нацгвардией и подразделениями терробороны принимают участие в боевых действиях против врага. Так, на днях в Мариуполе один из офицеров ГНСУ, раненый и находившийся в окружении, прикрыл уход своей группы и взорвал себя. Таким образом он поступил, потому что хотел уберечь радиостанцию от оккупантов и не желал попасть в плен.

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