"Возможно, новый вирус?": Подоляк ответил Лаврову на оправдания преступлений РФ

Подоляк предположил, что Лавров болен каким-то новым вирусом, поэтому не видит военных преступлений России.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на его оправдание военных преступлений России.

Подоляк в Twitter призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителей РФ.

"Мы не бьем по гражданским объектам, атакуем только военные цели, заявил министр по оправданию военных преступлений России господин Лавров. Считаем, что ВОЗ должен создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителей России. Возможно, новый вирус? На фото — "военные цели", — написал Подоляк.

Напомним, Подоляк убежден, что некоторые страны, стремящиеся "договориться" с Россией с помощью переговоров допускают "катастрофическую ошибку", потому что РФ можно остановить только общей силой. По его словам, некоторые иностранные партнеры надеются, что в вопросе войны можно действовать как и в бизнес-конфликтах: договориться о компромиссах, урегулировать спор и возвратиться к прежней жизни. Однако это совсем не так.

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