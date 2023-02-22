Возможное обострение военных действий к годовщине вторжения России: на юге ужесточаются меры безопасности

С 23 по 25 февраля правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей.

На деоккупированной территории Херсонской области ужесточаются меры безопасности перед годовщиной вторжения России. Дополнительные ограничения вводятся через вероятную эскалацию военных действий.

Соответствующее распоряжение подписал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Херсонская ОВА.

С 23 по 25 февраля в регионе будут действовать такие ограничения, как:

предприятия и учреждения коммунальной формы собственности, за исключением объектов критической инфраструктуры, переходят на дистанционную форму работы;

будет ограничена выдача гуманитарной помощи, денежных выплат в отделениях «Укрпочты» и т. п.;

правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей;

"Пункты незламности" будут работать круглосуточно.

"Настоятельно просим вас в этот период заботиться о собственной безопасности и безопасности своих родных", - призывают местные власти.

Какая существует опасность к годовщине нападения России

Напомним, в ГУР предупредили, что к годовщине полномасштабного вторжения в Украину Россия может прибегнуть к любым действиям. В частности, речь идет о ракетных ударах по стране, "чтобы напомнить нам, как все началось в ночь на 24 февраля".

Между тем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия осуществляет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к годовщине вторжения в Украину. Оккупанты, вероятно, хотят показать сакральность этой даты.

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