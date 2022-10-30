"Возможно, уже в 2023 году": Подоляк назвал "ключевой момент" для окончательного падения режима Путина

В России уже фиксируют внутренние конфликты, но после тактических поражений оккупантов на поле боя в стране-агрессоре очень быстро начнутся необратимые процессы. Вероятно, уже в 2023 году появится лицо, временно исполняющее обязанности президента РФ.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Классический советский культ личности (Путина) уже умер. Его нет. Это только вопрос времени, когда он (режим Путина) начнет падать", – сказал Подоляк.

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Как отметил Подоляк, в скором будущем РФ ждет революция. По его убеждению, успехи ВСУ, в частности освобождения Луганска или Донецка, запустят "необратимый процесс быстрой трансформации политических процессов в России".

"Нам не нужно будет заходить на территорию России, это понятно. Там будут очень революционные процессы происходить, элита будет меняться. Сегодня мы видим, что в элите есть определенные конфликты... Мы видим, что единства нет, вчерашние фавориты, вроде этого Шойгу или Герасимова, который считался иконой военного дела, падают", — отметил советник председателя ОПУ.

По словам Подоляка, внутренний конфликт в России будет ярко выражен, когда будут тактические поражения РФ на поле боя, но даже сейчас уже есть определенные процессы.

"Это ключевой момент (тактические поражения РФ на поле боя). После этого очень быстро в России начнутся необратимые процессы. Мы с вами, возможно, уже в 2023 году, увидим новые фамилии людей, временно исполняющих обязанности президента РФ, министров, увидим конфликтную ситуацию в российских регионах", — высказался Подоляк.

Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов предположил, что Владимир Путин может не дожить к концу войны в Украине. По его словам, в России уже идут дискуссии, кто может прийти на смену Путину.

В тоже время, "Медуза" со ссылкой на источники сообщила, что в Кремле уже готовятся к предвыборной кампании-2024, по итогам которой диктатор Владимир Путин должен снова возглавить страну.

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