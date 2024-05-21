"Возможно в любой момент": пограничники о вероятном наступлении россиян на Сумщину

Россияне могут пойти в наступление на Сумщину, чтобы растянуть линию фронта.

Наступление российской армии на Сумскую область не следует исключать. Оно может состояться, чтобы отвлечь украинские силы от других участков фронта.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Радио Свобода".

"Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковском направлении. Именно для того чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны", — сказал Демченко.

Демченко напомнил, что протяженность границы врагом достаточно велика. Только по Сумской области это более 560 км.

"И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу мощную оборону, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению", — сказал спикер Госпогранслужбы.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение нескольких дней. В то же время, Россия может начать новое наступление, но уже в Сумской области.

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