Возможное контрнаступление ВСУ: аналитики оценили шансы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют предстоящие контрнаступательные операции, хотя задержки с безопасной помощью Запада, вероятно, будут создавать неопределенность и ограничения для этих операций.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Зеленский признал, что нехватка техники осложняет текущие украинские операции, в том числе на востоке Украины. 22 февраля ABC News сообщило, что официальные лица США оценивают, что украинские силы начнут испытывать критическую нехватку боеприпасов и ракет ПВО в конце марта 2024 года, и что этот недостаток станет все более значительным в течение весны и лета 2024 года. Дефицит материальных средств, вероятно, заставляет украинские силы использовать материальные средства, а задержки с западной помощью безопасности, вероятно, будут создавать неопределенность в украинских оперативных планах и ограничивать подготовку к предстоящим контрнаступательным операциям", — отмечают аналитики. .

Эксперты считают, что длительные задержки с оказанием помощи в сфере безопасности и постоянная нехватка материальных средств могут вызвать ВСУ принять жесткие решения относительно того, как распределить ресурсы между потенциально значимыми с оперативной точки зрения контрнаступательными операциями и текущими усилиями удержать позиции.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal сказал, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не было таким успешным, как ожидалось. Однако Украина сможет снова устроить новое контрнаступление в 2025 году. По его словам, многое зависит от того, будут ли США готовы обеспечить Украину "припасами на весь год, пока мы готовимся".

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