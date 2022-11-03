Возможное наступление на Киев: в Генштабе рассказали об угрозе вторжения и готовности ВСУ

Если российские оккупанты будут готовить наступление из Беларуси, то это не станет тайной. Украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять новой попытке врага наступать на Киев.

Об этом сообщил руководитель Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, ВСУ строят оборонительные позиции там, где существует высокий риск угрозы вторжения. Речь идет не только о Киеве.

Громов подчеркнул, ВСУ постараются сделать так, чтобы угрозы вторжения не было.

"Это не означает, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ", — отметил Алексей Громов.

Угроза из Беларуси

В американском Институте изучения войны считают, что участие Беларуси в войне маловероятно. Причиной этого называют и последствия режима "президента" Александра Лукашенко, и ограниченные военные возможности Беларуси.

Сам Лукашенко заявляет, что его войско "никуда не собираются уходить". Мол, его стране "война не нужна".

Следует отметить, что Лукашенко и Путин заявили о совместном развертывании войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

Кроме того, недавно свежие спутниковые снимки зафиксировали в Беларуси самолеты с российскими гиперзвуковыми ракетами. "Кинжал" имеет радиус действия 2000 километров и может лететь в 10 раз быстрее скорости звука.

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