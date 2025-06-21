Возможное наступление на Суммы: Попович раскрыл планы РФ и возможные сценарии

Угроза Сумам станет реальной, если россияне захватят тактически важные населенные пункты в области

Реклама

Российские оккупационные войска могут начать наступление на Сумы в случае захвата определенных тактически важных населенных пунктов, что создаст основу для дальнейшего штурма областного центра.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, отметив необходимость для ВСУ сорвать этот враждебный замысел.

Ключевое значение Юношейки для врага

Денис Попович пояснил, что в настоящее время в Сумской области идут интенсивные бои за населенный пункт Юнаковка, который имеет стратегическое значение для агрессора.

Реклама

«Фиксируется очевидное присутствие врага в пределах этого населённого пункта. Скажем так: бои за Юнаковку сейчас идут. <…> Если враг его захватит, то часть задач по приближению к Сумам он выполнит», — отметил Попович.

По его словам, успешное увлечение таких высотных населенных пунктов, как Юнаковка, может стать первым этапом в реализации планов Кремля.

Намеки Путина и угроза Сумам

Военный обозреватель также обратил внимание на «намек от российского диктатора Владимира Путина», который можно трактовать как возможную цель по захвату Сум.

Попович пояснил, что в случае выполнения первого этапа, связанного с захватом населенных пунктов, выгодных для ударов по Сумам (среди которых Юнаковка), тогда на втором этапе может быть поставлена задача на непосредственный штурм областного центра. Этот сценарий, отмечает эксперт, очень опасен.

Реклама

Важность срыва российских планов

Денис Попович подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит исключительно от возможности Вооруженных Сил Украины сорвать замысел российских оккупантов.

«Нельзя давать врагу возможности выполнить этот первый план, который будет заключаться в том, чтобы захватить все населенные пункты на высотах и создать основание для того, чтобы накапливаться для дальнейшего наступления в сторону Сум», — подчеркнул обозреватель.

Напомним, в ГУР назвали максимальное количество ракет и дронов, которую Россия может запустить в сутки. По состоянию на середину июня 2025 г. россияне имеют в своем арсенале более 1950 различных стратегических ракет, в частности баллистических, крылатых, а также современных гиперзвуковых «Кинжалов».