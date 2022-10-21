Возможное наступление на Украину из Беларуси: эксперт объяснил, как можно остановить Лукашенко

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко боится втягивать свою армию в открытые боевые действия, но готов оказывать всяческую помощь российским оккупантам.

Военный эксперт Сет Кропси заявил, что угроза большего вовлечения Беларуси в войну против Украины растет.

О действиях, которые Запад может принять, чтобы держать Александра Лукашенко подальше от войны в Украине, он пишет в материале National Review.

По его словам, хотя вооруженные силы Лукашенко достаточно слабые, их активное участие в войне будет способствовать эскалации и угрозе прямого конфликта между НАТО и РФ. Белорусский диктатор уже оказывает Путину поддержку, позволяя российской армии использовать свои территории и склады.

"Он понимает, что дальнейшая интеграция с РФ непременно будет означать полное поглощение его страны, и несмотря на попытки Минска балансировать между Россией и Западом, Путину удавалось глубже втягивать Беларусь в свою орбиту. США и НАТО должны серьезно отнестись к угрозе привлечь армию Беларуси в войну и действовать на опережение", – написал он.

Кропси предлагает два варианта этой стратегии.

Во-первых, Запад должен дать Беларуси четкое дипломатическое предупреждение о военном ответе НАТО в случае ее прямого вмешательства в войну.

Во-вторых, Лукашенко нужно предложить возможность "отступления" – отказаться от поддержки Путина и взамен получить от Запада защиту.

Угроза из Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в последние дни Россия взимает все больше войск и техники к украинско-белорусской границе. Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.

Минск с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину оказывает агрессору помощь в войне. В частности, территория страны стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В октябре Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что Лукашенко был готов вступить в войну против Украины, оно передумал. Однако он по просьбе Путина уже разоружает свое государство, поэтому наступление Беларуси на Украину с каждым днем становится менее вероятным.

Самопровозглашенный белорусский президент уверяет, что пока нет проблем в общении с Путиным. Мол, такими отношениями, как между ними, не могут похвастаться другие политики.

Маневрамы в Беларуси Кремль готовит ловушку для ВСУ, будет ли Лукашенко воевать - Сергей Пелеса

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