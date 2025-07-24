"Возможность влиять на РФ": глава МИД Германии намекнул на новое оружие для Украины

Иоганн Вадефуль. / © Associated Press

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Украина получит новое вооружение, которое позволит влиять на военные объекты на территории Российской Федерации.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в комментарии для Zeit.

"Бесспорно Украина имеет право защищаться от нападений. Она также будет иметь возможность влиять на территорию России, но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие именно системы вооружения мы передаем Украине", - подчеркнул Вадефуль.

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Он уточнил, что сейчас речь идет не только о финансировании поставок, но прежде всего о производственных мощностях, доступности техники и логистических возможностях как на украинских, так и на европейских предприятиях.

Кроме того, США согласовали продажу Украине системы HAWK и БМП Bradlay. Украина получит оружие на сумму $172 миллиона и боевые машины пехоты Bradley на сумму $150 миллионов.