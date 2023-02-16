Возможности Путина для дальнейшей войны ограничены: в Британии сообщили варианты, которые есть в РФ

Наиболее разумным вариантом было бы вывести войска РФ из украинских городов, говорит Стаббс.

Российский диктатор Владимир Путин ограничен в своих возможностях в поле боя. Он вместе с другим военным руководством РФ истощает армию, сокращает масштабы целей и ведет скрытую мобилизацию.

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс, выступая в Вене, цитирует "Укринформ".

Он отметил, что в последнее время на фронте армия РФ потеряла самое большое количество военных с 24 февраля. В то же время это не останавливает врага, и, скорее всего, руководство армией РФ уже развернуло большинство резервистов, призванных в рамках "долевой мобилизации".

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Стаббс считает, что сейчас у РФ есть несколько вариантов: продолжать истощать свои силы или объявлять новую волну мобилизации.

"Но есть и другой вариант: Путин может закончить эту войну сейчас, вывести все российские войска с суверенной территории Украины и таким образом прекратить бессмысленную жертву тысяч других простых россиян", — сказал Стаббс.

Он также подчеркнул, что Украина должна продолжать получать от партнеров вооружения, чтобы освободить от оккупантов свои территории и не допустить новых захватов. По его мнению, это единственный путь к миру.

"Мы будем поддерживать украинцев в их борьбе за освобождение своей родины. Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины будут восстановлены", – сказал представитель Великобритании в ОБСЕ.

Напомним, российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что есть три пути развития войны, начатой Россией во главе с диктатором Кремля Владимиром Путиным. Один из вариантов – война длится годами с большими потерями и невозможно предсказать, чем она закончится.

Как сообщил военный аналитик Алексей Гетьман, у Путина нет никакого шанса победить в войне и остаться у власти.

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