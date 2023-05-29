"Возможны и 10, и 12": военный эксперт назвал конкретные причины увеличения количества вражеских обстрелов

Россияне, вероятно, теперь наладили производство дронов-камикадзе и устроили бешеную охоту за убийцами своих "Кинжалов".

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник, комментируя третью воздушную тревогу за сутки в Киеве.

"Нарастает потенциал нашего контрнаступления. Все очень серьезно. Почему враг пытается бить именно по столице – ее прикрывают лучшие зенитно-ракетные комплексы. Для них за честь подстрелить хотя бы одну такую машину. Они больше нечего пропагандировать в целом, для своего населения. ", – говорит Петр Черник.

Черник добавил, что есть и одна финансовая проблема – Patriot сбил "Кинжалы", так что развеян миф о том, что РФ может строить конкурентоспособное оружие.

"Все их традиционные закупщики оружия, начиная от Бразилии и заканчивая Индонезией, Малазией, ближним Востоком, зададут себе один вопрос: если Patriot, являющийся не новейшей системой, справился с "супероружием" (как его подавали россияне), то могут ли они, россияне, вообще строить что-нибудь конкурентнопригодное?" – отметил Петр Черник.

Более того, Черник обратил внимание на сегодняшние цели россиян.

"Момент второй: они бьют по тылам, чтобы замедлить передвижение наших систем ПВО на передовую. То есть пытаются притормозить. Бьют по логистике. Вся эта вспышка, которая сейчас есть – это ничто иное как попытка нанести вред именно комплексам Patriot, попытка сорвать наше контрнаступление. Смогут ли они чего-нибудь достичь? На мой взгляд – нет. Мы справились и так будет дальше. Может ли оно в чем-то замедлить? Может. Но не отменить", – отметил Черник.

К этому эксперт добавил информацию о вероятном количестве обстрелов.

"Можно сутки ждать и 10, и 12, и сколько угодно. Пока не выстреляют тот накопленный боекомплект. Не совсем приятная новость — они сумели построить вместе с иранцами какое-то количество дронов-камикадзе", — отметил Черник.

Напомним, ранее россияне совершали массированные ракетные обстрелы с интервалом в две недели, затем наносили удары по понедельникам, а сейчас атакуют почти каждый день, но ограниченным боекомплектом. Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил изменение тактики.

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