Возможны обстрелы: жителей Кривого Рога призвали оставаться дома 8 и 9 мая

По данным украинской разведки, 8 и 9 мая готовятся провокации со стороны России, возможны обстрелы. Поэтому жителей Кривого Рога на Днепропетровщине призвали оставаться дома.

Об этом в Facebook написал глава военной администрации Александр Вилкул.

"Никаких праздничных, торжественных и массовых мероприятий не будет проводиться. Комендантский час на целые сутки мы не будем вводить, потому что надеемся на ваше сознание", — подчеркнул он.

Вилкул попросил воздержаться от участия в каких-либо мероприятиях, скоплениях людей и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Амурскому мосту в Днепре. Руководитель территориальной обороны города Геннадий Корбан предупредил, что попытка может повториться, поэтому лучше объезжать этот мост и некоторые здания в городе.

7 мая: карта боев на фронтах русско-украинской войны

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