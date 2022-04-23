Возможны провокации со стороны РФ: жителей Николаева просят воздержаться от похода в церковь на Пасху

Возможны провокации со стороны РФ: жителей Николаева просят воздержаться от похода в церковь на Пасху

Глава Николаевского городского совета Александр Сенкевич призвал горожан не посещать храмы на Пасху из-за возможных провокаций российских военных.

Об этом он сказал в эфире ТРК МАРТ.

"Я просил бы вас, если вы можете, воздержаться от скопления людей возле церквей", — отметил Сенкевич и добавил, что накануне праздника российские пропагандисты активно распространяют фейки, что украинские военные будут обстреливать храмы, в частности, Московского патриархата, чтобы потом обвинить россиян.

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Мэр Николаева подчеркнул, что для сохранения жизни лучше воздержаться от похода в церковь.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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