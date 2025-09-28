- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 1 мин
Возможные пуски крылатых ракет: Воздушные силы предупреждают об угрозе
Украинцам советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги – в небе могут находиться запущенные врагом ракеты.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о вероятных пусках крылатых ракет российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 , зафиксированными в районе города Энгельс.
Украинцы призывают оставаться в укрытиях и внимательно следить за официальными сообщениями.
«Следите за нашими обновлениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — отметили в воздушных силах.
Напомним, именно из района Энгельса неоднократно производились пуски ракет по территории Украины, поэтому во время тревоги необходимо соблюдать правила безопасности.