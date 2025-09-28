Возможные пуски крылатых ракет: Воздушные силы предупреждают об угрозе

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о вероятных пусках крылатых ракет российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 , зафиксированными в районе города Энгельс.

Украинцы призывают оставаться в укрытиях и внимательно следить за официальными сообщениями.

«Следите за нашими обновлениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — отметили в воздушных силах.

Напомним, именно из района Энгельса неоднократно производились пуски ракет по территории Украины, поэтому во время тревоги необходимо соблюдать правила безопасности.