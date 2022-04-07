Возможные химические атаки в Украине: ВОЗ принимает меры для различных ситуаций, которые могут поразить народ

Возможные химические атаки в Украине: ВОЗ принимает меры для различных ситуаций, которые могут поразить народ

Организация рассматривает все сценарии событий в Украине и готовится к любой ситуации в рамках своего мандата.

Глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге заявил 7 апреля, что орган готовится к возможным химическим атакам в Украине, поскольку серьезно относится к предупреждениям, поступившим как с Запада, так и из Москвы.

Об этом Клюге сказал на брифинге во Львове, пишет Reuters.

"Учитывая неопределенность нынешней ситуации, нет никаких гарантий, что война не станет хуже", – заметил региональный директор ВОЗ в Европе.

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"ВОЗ рассматривает все сценарии и принимает непредвиденные меры для различных ситуаций, которые могут поразить народ Украины, – от продолжения лечения массовых жертв до химических нападений", – сообщил он.

В то же время Клюге отказался предоставить более подробную информацию о подготовке.

Отвечая на прямой вопрос о возможной химической атаке России на Украину, чиновник сказал: "Краткий ответ состоит в том, что ВОЗ готовится к любой ситуации в пределах нашего мандата".

На том же брифинге директор ВОЗ Хизер Паповиц сказала, что Украина является индустриальной страной с химическими опасностями, которые могут пострадать от разных нападений.

Напомним, ранее расследователи выяснили, что российские оккупанты в городах, где тяжело прорвать оборону, могут использовать химическое оружие с нервным паралитическим действием – зарин. Что это за вещество как уберечься от химического оружия, читайте на ТСН.ua.

Как поступать при угрозе применения химического оружия

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