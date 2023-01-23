Возможные направления нового наступления РФ и перечень городов, которые будут под ударом: прогноз эксперта

Российские оккупанты в течение зимы-весны могут попытаться переломить ход войны и вернуть себе стратегическую инициативу. Есть риск, что враг нанесет два сходящихся удара: один в сторону Запорожья — Днепра, другой — навстречу, но через Харьковскую область, Полтаву и Кременчуг.

Об этом заявил координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец в интервью РБК-Украина.

По его словам, оккупанты в попытках вернуть себе инициативу на фронте могут прибегнуть к стратегической наступательной операции. Но, по словам эксперта, она вряд ли будет такого же масштаба, как в феврале 2022 года, то есть наступления по нескольким направлениям.

"Я считаю, например, что противник будет пытаться провести в восточной операционной зоне, на левобережье Украины какую-то одну большую, стратегическую операцию. Ее целью будет оцепление и разгром нашей группировки войск на Востоке или его части", — сказал Машовец.

По его мнению, войска РФ могут нанести два сходящихся удара: один в сторону Запорожья — Днепра, другой — навстречу, но через Харьковскую область, Полтаву и Кременчуг. Для этого оккупантам нужно будет сосредоточить и развернуть две группировки. Одно – на юге, второе – в районе Белгородской и Курской областей.

"Почему именно там? Потому что там самое маленькое расстояние от российской границы до Днепра. Если говорить очень приблизительно, то место, где эти две группировки должны сойтись — район Павлограда", — объяснил координатор "Информсопротивления".

Эксперт предположил, что, возможно, россияне ограничатся серией оперативно-тактических операций или попытаются организовать одну крупную стратегическую операцию.

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"Я не могу дать сейчас гарантию — удастся им это или не удастся. Я считаю, что на сегодняшний день такую вероятность можно оценивать как 60 на 40: 60 — не удастся, 40 — удастся или в полном объеме, или частично. к попытке вернуть себе стратегическую инициативу россияне готовятся достаточно серьезно", — добавил Машовец.

Относительно Беларуси, эксперт считает, что это направление, скорее всего, будет отвлекающим ударом.

Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак высказывал подобное мнение и предупреждал, что Россия может напасть на Украину со своей территории, а белорусское направление будет только отвлекаться. При этом сценарии под ударом оказываются – Полтава и Днепр.

Риск нового наступления РФ

По данным издания The New York Times, Украина и Россия приближаются к еще более жестокому и более кровавому этапу войны.

Еще в декабре 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что российские оккупанты могут пойти в новое большое наступление. Залужный предупредил, что это может произойти в январе-феврале или весне. Для этого Путин дополнительно мобилизует оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников также считает, что россияне могут начать новое наступление весной. Это может произойти из районов, которые россияне уже оккупировали на юге и востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из последних интервью предупредил, что новое наступление РФ возможно на любом направлении. По словам украинского лидера, Путин постоянно ставит задачи оккупантам, погибающим тысячами, но диктатор все равно ставит эти задачи.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в колонке для УП написал, что Россия предположительно готовится к новому наступлению. Он отметил, что не стоит недооценивать врага, ведь это смертельно опасно. По его словам, у россиян есть еще большой ресурс живой силы, остались еще ракеты и "тоны военного железа".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что весна и начало лета 2023 будут решающими в полномасштабной войне.

То, что Россия может готовиться к новым серьезным действиям в войне против Украины, считает и польский генерал Богуслав Пацек. Он указал на то, что российские оружейные заводы работают на полную мощность, а Путин увеличил численность армии до более 1 млн 150 тыс. человек, что, по его словам, является большим численным прогрессом.

Израильский военный историк Мартин ван Кревельд также предупредил, что "должно быть большое сражение. Через два-три месяца будем ожидать большой войны, и никто не знает, чем все закончится". Он подчеркнул, что страны НАТО должны действовать быстро, потому что времени на обсуждение нет — пришло время конкретных действий.

Ключевые официальные заявления и мнения экспертов по поводу сроков и сценариев возможного российского наступления, читайте в нашем материале.