Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Возможный обстрел Польши и ракетный удар по Запорожью: главные новости ночи 3 октября

Дата публикации
Просмотры
9469
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Возможный обстрел Польши и ракетный удар по Запорожью: главные новости ночи 3 октября

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 3 октября:

  • Путин от отчаяния может принять решение об ударах по местам распределения военной помощи Украине на территории Польши. Читать дальше –>
  • В ночь на понедельник, 3 октября, российские оккупанты ракетами обстреляли город Запорожье. Читать дальше –>
  • Путин внес в Госдуму РФ проекты законов о присоединении временно оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации. Читать дальше –>
  • Нашли тело погибшего летчика из Бучи Михаила Матюшенко, возглавлявшего "Призраков Киева" и погибшего в бою над Черным морем. Читать дальше –>
  • Жена президента Украины Елена Зеленская во время визита в Турцию встретилась с Вселенским патриархом Варфоломеем. Читать дальше –>

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация