Возможный обстрел Польши и ракетный удар по Запорожью: главные новости ночи 3 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 3 октября:
- Путин от отчаяния может принять решение об ударах по местам распределения военной помощи Украине на территории Польши. Читать дальше –>
- В ночь на понедельник, 3 октября, российские оккупанты ракетами обстреляли город Запорожье. Читать дальше –>
- Путин внес в Госдуму РФ проекты законов о присоединении временно оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации. Читать дальше –>
- Нашли тело погибшего летчика из Бучи Михаила Матюшенко, возглавлявшего "Призраков Киева" и погибшего в бою над Черным морем. Читать дальше –>
- Жена президента Украины Елена Зеленская во время визита в Турцию встретилась с Вселенским патриархом Варфоломеем. Читать дальше –>
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