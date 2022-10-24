Возможный подрыв Каховской ГЭС – Пионтковский объяснил, зачем Путину нужен этот план

Окуционные власти сейчас решают проблему того, как отвлечь внимание населения от такого принципиального поражения – как сдача Херсона. Они хотят заменить поражение в Херсоне более грандиозной повесткой подрывом – Каховской ГЭС.

Об этом рассказал публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН.

"Как можно понять по их риторике и действиям, они не собираются в ближайшее время возвращаться в Херсон... Они хотят заменить сдачу Херсона более грандиозной повесткой, чтобы это поражение растворилось. Мне кажется, что план их таков: когда они перевезут всех своих коллаборантов, уведут элитные войска, в этот момент они подорвут ГЭС. Так, они уже обвинили в этом Украину, старый прием. Но всегда нужно помнить о том, кто сейчас находится во главе России — это Путин и Патрушев. Как они пришли к власти? 1999-м году, взрывая дома в России. Сейчас это их почва. Поражение в Херсоне вызовет огромный политический кризис в России, и он станет окончательным триггером, открывающим глаза российскому населению о проигрыше в войне. Они это поражение заменят другой картиной — "ужасным преступлением украинской власти, которая залила Херсонскую область и уничтожила город Херсон". Вот такая примерно программа", - рассказал эксперт.

Пионтковский также прокомментировал тот факт, что подрыв Каховской ГЭС лишит воды оккупированный Крым и будет препятствовать ВСУ использовать правый берег Днепра как плацдарм для дальнейшего наступления.

"Этот аргумент часто повторяется. На него есть очень простой ответ: поражение под Херсоном и вход украинских войск на Каховскую ГЭС тоже лишит Крым воды. Конечно, она будет немедленно выключена, и россияне уже с этим смирились. Смирились с тем, что Херсон не удержать и воду в Крым не сохранить. Им же лучше этим воспользоваться и обвинить во всем украинские власти. В конце концов Путину наплевать на воду в Крыму, как и на все остальное, кроме власти. Кроме того, залитые водой четыре района Херсонской области и уничтоженный Херсон лишат украинскую армию возможности использовать правый берег Днепра как плацдарм для дальнейшего наступления. Так что достигается целый ряд целей", — резюмировал публицист.

Угроза подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне заминировали плотину и агрегаты Каховской ГЭС. Если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал угрозу подрыва врагом Каховской ГЭС катастрофой огромных масштабов.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что минирование Каховской дамбы проведено РФ частично для частичного разрушения, если потребуется.

По мнению аналитиков, российские оккупанты хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону между Херсонщиной и Крымом.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне никогда не подорвут заминированную дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), ведь пострадают больше этого сами.

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