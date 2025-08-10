Виталий Портников / © ТСН.ua

Возможный псевдообмен территориями между Украиной и РФ — это дипломатическое превращение территории обеих стран в огромное кладбище от Ужгорода до Владивостока.

Об этом сказал журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».

«Трамп уже не может, не будет настаивать на том, чтобы Украина меняла Конституцию. Вы просто выводите свои войска из определенных регионов, можете считать их украинскими и дальше. Никто вас не принуждает менять законодательство. И мы как раз будем говорить Путину, что мы считаем эти территории украинскими и что мы не будем требовать от Украины менять свою Конституцию», — отметил он.

По его мнению, в этом может заключаться компромисс.

«Они выводят свои войска из тех регионов, которые они считают российскими и не меняют свою конституцию. И вы выводите свои войска из тех регионов, которые считаете украинскими и не меняете свою Конституцию», — сказал Портников.

Журналист объяснил логику Трампа.

«Когда я перестану быть президентом Соединенных Штатов в 2029 году, они могут попытаться отвоевать территории, которые они считают своими, если у них будет возможность. И вы можете попробовать отвоевать эти территории, украинские, если у вас будет возможность. Вы можете готовиться к войне до 2029 года, а когда я перестану быть президентом, снова можете убивать друг друга столько, сколько вам захочется, чтобы я мог сказать, когда я был президентом Соединенных Штатов, я завершил эту войну и ее не было. А вот мой наследник взял и допустил, что российско-украинская война снова началась», — подчеркнул он.

Портников считает, что если произойдет этот псевдообмен территориями, «и что если Украина, продолжая считать эти территории украинскими, покинет часть из них, а Россия не получает контроль над всеми территориями, которые она записала свою конституцию, война между этими двумя государствами неуклюжей».

«Это как вторая карабахская война, понимаете? Если в Конституции страны есть определенные территории, которые она считает своими, она обязательно попытается вернуть их силовым путем, если политический путь не будет реализован. То есть российские и украинские народы обречены убивать друг друга на протяжении всего XXI века и территории обеих стран будут территорией смерти, войны и кризиса, если будет таким образом завершена российско-украинская война. Это будет пауза перед новой великой смертью. Это я могу абсолютно ясно обещать каждому, кто является гражданином Украины и, кстати, каждому, кто является гражданином Российской Федерации. Это дипломатическое превращение территории обеих стран в огромное кладбище от Ужгорода до Владивостока», — подытожил журналист.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.