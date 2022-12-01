"Возмутился, что кадыровцы живут в отелях, а обычные солдаты в бараках": ФСБ начала вызывать недовольных "СВО" военных

На беседы в ФСБ начали вызывать недовольных "спецоперацией" российских военных. В частности, сотрудники спецслужбы требуют явиться "на собеседование" военнослужащих Черноморского флота.

Об этом "Можем объяснить" рассказала жена офицера, участвовавшего в штурме Мариуполя, а на днях вернувшийся со "спецоперации", получив неделю отпуска.

По ее словам, после ротации в Украине с мужем общался психолог, когторый узнавал отношение военнослужащего к войне.

"Мой муж прямолинеен и выразил свою позицию, что кадыровцы и другие "элитные" подразделения живут в отелях, а обычные солдаты в бараках, в ужасных условиях, без обеспечения и продовольствия. Когда подразделения уходили из Давыдова Брода, некоторых солдат просто бросили. От штурма "Азовстали" у него до сих пор под отходняки, там очень много его товарищей из 810-й бригады погибли", — рассказала женщина.

Семья имеет троих детей. Пока что мужчина не ходил на допрос.

В российских соцсетях сообщают о подобных вызовах на встречу с ФСБ. Пользователи рассказывают, что на допросы вызывают военнослужащих, выступающих против спецоперации.

С 1 декабря вступил в силу расширенный и обновленный приказ ФСБ, запрещающий гражданам сообщать какую-либо информацию о военных действиях. Кроме прочего, запрещено сообщать о "морально-психологическом климате в войсках". Лица, передающие эту информацию, могут быть признаны "иноагентами".

Напомним, что в Херсонской области мобилизованные на войну россияне массово сбегают с передовой. Их вылавливают вертолетами на всей территории Приазовья. Убегают беглецы в сторону Мариуполя.

Читайте также: