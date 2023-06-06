"Возмутительный акт против гражданских": Столтенберг прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня совершили теракт и взорвали Каховскую ГЭС.

Разрушение Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Сети.

"Это возмутительный акт, еще раз демонстрирующий жестокость войны", — написал Столтенберг.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в Херсонской области продолжается эвакуация людей из опасных населенных пунктов в результате подрыва Каховской ГЭС и именно в это время российско-оккупационные продолжают обстреливать Херсон. В результате атаки россиян двое полицейских получили осколочные ранения при спасении людей.

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В ОП отметили, что цель подрыва Каховской ГЭС – создать препятствия наступлению ВСУ и притормозить справедливый финал войны, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что подрыв россиянами Каховской ГЭС и затопление территорий может скорректировать планы по украинскому контрнаступлению, но никак не делает его возможным.

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