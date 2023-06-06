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"Возмутительный акт против гражданских": Столтенберг прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1447
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"Возмутительный акт против гражданских": Столтенберг прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

В НАТО отреагировали на подрыв Каховской ГЭС / Фото: Associated Press

Российские оккупанты в ночь на 6 июня совершили теракт и взорвали Каховскую ГЭС.

Разрушение Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Сети.

"Это возмутительный акт, еще раз демонстрирующий жестокость войны", — написал Столтенберг.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в Херсонской области продолжается эвакуация людей из опасных населенных пунктов в результате подрыва Каховской ГЭС и именно в это время российско-оккупационные продолжают обстреливать Херсон. В результате атаки россиян двое полицейских получили осколочные ранения при спасении людей.

В ОП отметили, что цель подрыва Каховской ГЭС – создать препятствия наступлению ВСУ и притормозить справедливый финал войны, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что подрыв россиянами Каховской ГЭС и затопление территорий может скорректировать планы по украинскому контрнаступлению, но никак не делает его возможным.

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Дата публикации
Просмотры
1447
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