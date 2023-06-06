"Возмутительный акт против гражданских": Столтенберг прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня совершили теракт и взорвали Каховскую ГЭС.
Разрушение Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Сети.
"Это возмутительный акт, еще раз демонстрирующий жестокость войны", — написал Столтенберг.
The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023
This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, в Херсонской области продолжается эвакуация людей из опасных населенных пунктов в результате подрыва Каховской ГЭС и именно в это время российско-оккупационные продолжают обстреливать Херсон. В результате атаки россиян двое полицейских получили осколочные ранения при спасении людей.
В ОП отметили, что цель подрыва Каховской ГЭС – создать препятствия наступлению ВСУ и притормозить справедливый финал войны, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что подрыв россиянами Каховской ГЭС и затопление территорий может скорректировать планы по украинскому контрнаступлению, но никак не делает его возможным.
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