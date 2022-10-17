Вознаграждение за "добытого" Горкина обязательно нужно будет задекларировать — НАПК

После того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантировало выплату $100 000 за передачу террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен, в НАПК сообщили, что должностным лицам необходимо будет указать этот доход в декларации.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Специалисты НАПК отметили, что законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. В то же время, в декларации за 2022 год обязательно следует указать эти средства как доход.

Фото: Facebook/НАПК

В НАПК напомнили, что Игорь Гиркин (Стрелков) еще с 2014 года активно участвует в российской агрессии. Именно под его руководством тогда были захвачены административные здания в городе Славянск Донецкой области и от имени террористов заявлено о создании так называемой ДНР. Он является бывшим министром обороны так называемой "ДНР" и одним из подозреваемых по делу об уничтожении малайзийского Боинга MH17.

Специалисты антикоррупционного агентства пожелали чиновникам удачной "охоты" и отметили, что захваченный российский танк или БТР также необходимо декларировать.

Напомним, украинская разведка обещает щедрое вознаграждение тому, кто пленит террориста Гиркина.

Читайте также: