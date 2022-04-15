Возобновление движения под Киевом: когда откроют временные мосты на Варшавской и Житомирской трассах

Восстановление автомобильных и железнодорожных переправ через реку Ирпень под Киевом – в активной фазе. Мосты взорвали, чтобы помешать врагу страны-агрессора добраться до Киева.

Уже открыли временный мост в Романовке. Через несколько дней запустят переправу в селе Стоянка на Житомирской трассе. В целом восстановят железнодорожное сообщение Киев-Ковель на Варшавской трассе.

Что происходит на местах восстановления и как продолжается работа, в материале ТСН.



В селе Стоянка, что под Киевом, работают сразу над двумя переправами. Первый путепровод на автомобильной дороге Киев-Чоп разрушен. Именно по этому мосту россияне планировали добраться до Киева, до которого отсюда всего семь километров. Но его взорвали. Сейчас работники Укравтодора разбирают руины.

Между тем специалисты Государственной спецслужбы транспорта завершают другую переправу – временную. На торфяной, капризной почве ее возвели через десять дней.

Мост уже практически готов, осталось окончить только подъездные пути. В большинстве своем это для легкового авто, но при необходимости грузовой автомобиль этот мост тоже выдержит. Хотя их, вероятно, будут отправлять в объезд.



"Расчетная нагруженность моста до 30 тонн. Он построен на деревянных сваях, металлические прогоны. В длину 20 метров, в ширину 8,5 метра. Будет работать сколько нужно: пока не восстановят путепровод основной", — говорит представитель Государственной специальной службы транспорта Олег Фецен.



Движение разрешат уже через несколько дней. Это будет вторая восстановленная переправа через реку Ирпень. Меньше недели назад заработал мост в селе Романовка. Кроме того, продолжаются подготовительные работы для переправы на Варшавском шоссе возле Бучи и Гостомеля.

Сложнее и продолжительнее будет при восстановлении железнодорожного моста на въезде в Ирпень. “Задача – восстановить мост по парному пути. Будет дополнительный прогон сделан – 18,5 метра. Сейчас забиваются деревянные сваи для обустройства фундамента", – говорит руководитель Львовского мостостроительного поезда Константин Ищук.

На строительство дают себе недели три-четыре. По последовательности работ все будет так: заканчивается забивание сваев, затем на край пути должен подъехать большой железнодорожный кран, чтобы поднять часть моста. Дело в том, что пока этого не сделают, то некуда подставить домкрат, чтобы выровнять полностью мост.

Когда заработает один путь — парный, тогда возьмутся за другой — не парный. К слову, это линия Киев – Ковель. Ей 120 лет. На ее памяти было три случая взрыва моста: во времена Октябрьской революции, во время Второй мировой войны и современной войны — российско-украинской.

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