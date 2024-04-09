Восстановление энергосистемы после российских атак: о чем предупредил Зеленский

Защита энергетических объектов и другой жизненно важной инфраструктуры, а также оборона фронта – это серьезный вызов.

В прошлом месяце Россия начала второе масштабное наступление на энергетическую систему Украины, разрушив по меньшей мере восемь электростанций и несколько десятков подстанций.

Об этом пишет Reuters.

Когда 29 марта российская атака погрузила украинскую тепловую электростанцию во тьму, у 51-летнего Игоря не было времени на размышления. Он схватил фонарик и направился через заполненную пылью диспетчерскую, чтобы спасти остатки системы — когда стены станции падали, кричал, чтобы узнать, выжил ли кто-то еще среди важного персонала при взрыве.

"Нам страшно, как и всем нормальным людям, но это наша работа", — сказал Игорь, работающий на станции уже 23 года.

Масштабная атака на украинскую энергосистему

Reuters пишет, что Киев заявляет — Россия использовала более 150 ракет и 240 ударных беспилотников за одну неделю, начиная с 22 марта, отключив электричество, отопление и даже водоснабжение для 2 миллионов украинцев, согласно парламентской оценке.

Интенсивность атак, также направленных на объекты солнечной и гидроэлектроэнергетики, заставила Киев импортировать электроэнергию и вызвала опасения относительно устойчивости энергетической системы, которая была подорвана российской воздушной кампанией в первую зиму полномасштабной войны.

Россия заявила, что энергетическая система является законной военной целью, и назвала атаки в прошлом месяце "ударами мести", направленными на наказание Украины за нападение на российские приграничные регионы.

Полный коллапс системы, который может привести к отключению электроэнергии и водоснабжения в городах, маловероятен, заявил на прошлой неделе в интервью агентству Reuters глава национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Предотвращение коллапса энергосистемы в значительной степени зависит от быстрого ремонта объектов, подобных тому, который посетили журналисты Reuters в понедельник, 8 апреля, где люди в защитных костюмах и касках работали в огромном зале, заполненном металлом и бетоном, смещенными и искореженными в результате авиаудара.

“Чтобы производить зимой, нам нужно отремонтировать конструкцию здания, крышу, — сказал Андрей, чья семья работала на заводе на протяжении многих поколений. — Иначе оборудование замерзнет”.

Что известно о ремонте

Завод попросил Reuters не разглашать его местонахождение и фамилии работников по соображениям безопасности. По словам операторов, один энергоблок станции может снабдить электроэнергией 10-15 небольших городов, но атака 22 марта впервые остановила производство энергии, а недавние удары повредили почти все оборудование.

Частный оператор ДТЭК заявил, что его станции, удовлетворяющие около четверти энергетических потребностей Украины, потеряли 80% своей мощности в результате атак. Компания сообщила Reuters, что надеется восстановить по меньшей мере 50% потерь в течение следующих четырех месяцев, а общие затраты оцениваются в 230 миллионов долларов.

Три атомные электростанции обеспечивают большую часть электроэнергии в Украине даже после того, как российские войска захватили и оккупировали Запорожскую АЭС с шестью реакторами, крупнейшую в Европе, в начале вторжения.

Но повреждение украинских тепловых и гидроэлектростанций, вероятно, усложнит навигацию в условиях приливов и отливов спроса, говорят представители энергетической отрасли. А запасные части трудно достать.

"Это оборудование больше не производится ни одним заводом на территории Украины, тем более что большая его часть происходит из Советского Союза, — говорит Андрей о заводе, который начал функционировать в конце ХХ века. — Мы делаем все, что в наших силах, и не только, чтобы найти ему замену”.

"Нам нужны Patriot"

Защита энергетических объектов и другой жизненно важной инфраструктуры, а также оборона фронта — это серьезный вызов.

"Уверенность в том, что эта ситуация не повторится завтра, является важнейшей сейчас для нас и для основного персонала, который не может покинуть свое рабочее место, несмотря на ракетные обстрелы", — сказал Андрей.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные должностные лица в Киеве почти каждый день обращаются к своим союзникам и партнерам с призывом предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны.

Нынешние российские высокоточные ракетные удары по объектам электроэнергетики нанесли ущерб, который требует больше времени для восстановления, чем удары по системам передачи электроэнергии в прошлом году, сказал спикер ДТЭК, отказавшийся назвать свое имя. "В прошлом году, — сказал он, — мы не могли не заметить, как они нанесли вред".

Игорь выразился резко: "Они точно знают, на что они нацелены".

Зеленский сказал, что Украина может справиться, используя запасы, но уже делает сложный выбор относительно того, что защищать. Его просьба о предоставлении 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot в субботу, 6 апреля, явилась следствием многомесячного сопротивления принятию Конгрессом крупного пакета военной помощи США.

На электростанции ремонтные работы продолжаются круглосуточно, невзирая на неизбежную угрозу. Другой работник Олег сказал, что его и других вдохновляет тот факт, что украинцы не сдаются.

"Ребята на передовой защищают нашу страну, — сказал он, — и мы боремся здесь, как можем".

Напомним, оккупационная армия России в ночь на 31 марта атаковала несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. В результате одного из ударов от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей. Обесточивались бытовые потребители в Одессе и области (они частично заживлены), а также прекращали генерацию объекты ВИЭ — две биогазовые станции и ветровая электростанция.

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