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Возразил сам себе: в ISW рассказали, как Путин облажался с объяснением о своей технике на ЗАЭС

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Возразил сам себе: в ISW рассказали, как Путин облажался с объяснением о своей технике на ЗАЭС

Фото: Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин пытался опровергнуть доклад МАГАТЭ от 6 сентября о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но возразил сам себе.

Путин запутался в своих объяснениях о наличии российской военной техники на ЗАЭС.

Об этом в своем отчете за 7 сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Кремлевский "фюрер" заявил, что на территории ЗАЭС нет российской военной техники, кроме элементов Росгвардии. Но во время российского вторжения в Украину подразделения Росгвардии выполняли как оккупационные функции, так и боевые действия на передовой.

"Признание Путиным того, что на территории АЭС есть элементы Росгвардии, дополнительно подтверждает, что российские силы милитаризовали свое присутствие на ЗАЭС, несмотря на постоянные возражения России", – говорят в ISW.

Напомним, диктатор Владимир Путин после визита миссии МАГАТЭ на оккупированную его войсками украинскую ЗАЭС признал расположение военных России на территории станции:

"В отчете МАГАТЭ говорит убрать военную технику со станции, но на территории станции нет военной техники. Это сотрудники МАГАТЭ должны были увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались. Там стоит Нацгвардия, охраняет периметр и внутреннюю часть. Ну, "Тигры" стоят там. Это Росгвардия занимается обеспечением безопасности", — заявил Путин.

Отметим, что российские войска захватили Энергодар Запорожской области, город, в котором расположена АЭС, 4 марта. Саму станцию оккупанты обстреляли.

21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Военные РФ по состоянию на 7 сентября все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами, а также ведут обстрелы и устраивают различные провокации, подвергая человечество ядерной катастрофе.

Ранее стало известно, что РФ пыталась оказывать давление на гендиректора МАГАТЭ.

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