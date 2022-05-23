Возродить город в ближайшее время невозможно: какая ситуация в Мариуполе 23 мая

Возродить город в ближайшее время невозможно: какая ситуация в Мариуполе 23 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен российскими оккупантами. Возродить его в ближайшее время невозможно. Ситуация там очень сложная. Мариуполь – на грани эпидемической и экологической катастроф.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 22 мая.

Три предмета и русификация обучения: что планируют оккупанты сделать со школами в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты, рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. В рамках "адаптации" к переходу на российские программы в школах будут преподавать всего три предмета: русский язык и литературу; историю России и математику. Захватчики также устроили "организационно-методическое" собрание учителей, принуждаемых к сотрудничеству в образовательном процессе.

Эпидемии инфекционных болезней и массовые отравления: Мариуполь — на грани эпидемической и экологической катастроф

В Мариуполе возникла высокая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у умершего, водопроводную систему, подземные источники и реки с морем. Фильтрационные системы и насосные станции для перекачки канализационных стоков также повреждены оккупантами, питьевая вода смешивается со стоками канализации и становится непригодной для потребления.

Фото: Associated Press

Кто хочет вернуться – дорога в один конец: оккупанты ввели в Мариуполе новую пропускную систему на въезд и выезд

В Мариуполе и районе российско-оккупационные власти устраивают свои порядки. Оккупанты ввели новую пропускную систему. Новые правила захватчиков начали действовать с субботы, 21 мая. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Возродить Мариуполь в ближайшее время нереально

Оккупанты полностью уничтожили город Мариуполь. Чтобы отстроить его – нужно время и ресурсы. Пока российские захватчики, установившие контроль в Мариуполе, не могут ничего сделать и даже не понимают, что делать дальше, заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Associated Press

Такого не делала ни одна армия в истории: основатель полка "Азов" рассказал о деталях авиапрорыва блокады Мариуполя

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Более пяти раз перебрасывали помощь украинским защитникам на "Азовстали" в Мариуполе. По словам первого командира и основателя полка "Азов" Андрея Белецкого, такого история еще не знала. Украинские пилоты вертолетами доставляли в заблокированный Мариуполь подкрепление, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам. Также они забирали раненых и тела убитых.

Как сообщил основатель "Азова", спецоперация авиапрорыва была спланирована и проводилась под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Белецкий занимался организацией десанта. Благодаря спецоперации удалось переправить вертолетами для усиления обороны города 72 бойца "Азова".

Выезд из города даже в Бердянск почти невозможен: оккупанты в Мариуполе усиливают фильтрационные процедуры

Люди, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, вынуждены ждать очередного раунда переговоров. Эвакуация из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию почти невозможна. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Getty Images

Военная база в порту и мобилизационный ресурс: в городском совете Мариуполя рассказали о планах оккупантов на город

В Мариуполе оккупационные власти объявили о создании "добровольных дружин", к которым хотят привлечь местных мужчин. Теперь мужчины Мариуполя будут осуществлять патрулирование города вместе с российскими военными и "народной милицией ДНР", сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты принудительно вывезли в Россию около 50 тыс. мариупольцев

Власти постоянно занимаются поиском, в какие регионы РФ депортировали мариупольцев. Общее количество депортированных в Россию мариупольцев достигает уже 50 тысяч, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, власти постоянно занимаются поиском, в какие регионы направляют жителей Мариуполя.

Напомним, российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драматического театра Мариуполя. Погибших похоронили под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше – поселке близ Мариуполя.

Людей закрыли в Мариуполе и издеваются: 50 тысяч человек уже депортировали в Россию

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