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Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Харьковщине

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1390
Время на прочтение
1 мин
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Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Харьковщине

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

На рынке погибла еще одна женщина.

Количество погибших в результате российского ракетного удара по поселку Шевченково в Харьковской области возросло до двух. На рынке погибла еще одна 50-летняя женщина.

Еще пять человек получили ранения, среди них ребенок, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Первой жертвой российской ракетной атаки по Харьковщине стала 60-летняя владелица мясного магазина. В момент взрыва женщина принимала товар. Также пострадала внучка погибшей.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии в Шевченково 9 января.

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Дата публикации
Просмотры
1390
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