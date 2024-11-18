Возросло количество погибших в результате ракетного удара в Сумах (фото)

Один ребенок доставлен в Киев для специализированного оперативного вмешательства.
Количество погибших в результате ракетного удара в Сумах возросло до 12 человек.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.
Также об оперативной обстановке в жилом массиве Сум, куда накануне вечером враг попал ракетой, рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
По его словам, по состоянию на 14:00 18 ноября стало известно еще об одном погибшем человеке.
"Таким образом, россияне убили 12 человек, из них двое – дети. 84 жителя многоэтажек, в частности 12 детей, получили травмы разной степени тяжести, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Одного ребенка доставили в столицу, ему необходимо специализированное оперативное вмешательство, медики сделают все возможное, чтобы спасти жизнь", – отметил начальник ОВА.
Над ликвидацией последствий вражеского удара работают около 10 бригад волонтерских и общественных организаций, а также различные коммунальные службы.
В общей сложности из-за атаки повреждено 2200 окон в более тысячи домов.
Напомним, в Сумах россияне убили 14-летнюю школьницу Настю и 9-летнего Илью, который с рождения боролся за жизнь.
В городе объявили двухдневный траур по погибшим вследствие российского ракетного удара.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 18 ноября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО
Читайте также: