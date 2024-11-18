Возросло количество погибших в результате ракетного удара в Сумах (фото)

Один ребенок доставлен в Киев для специализированного оперативного вмешательства.

Количество погибших в результате ракетного удара в Сумах возросло до 12 человек.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.

Число погибших в результате ракетного удара в Сумах выросло

Также об оперативной обстановке в жилом массиве Сум, куда накануне вечером враг попал ракетой, рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Число погибших в результате ракетного удара в Сумах выросло

По его словам, по состоянию на 14:00 18 ноября стало известно еще об одном погибшем человеке.

Число погибших в результате ракетного удара в Сумах выросло

"Таким образом, россияне убили 12 человек, из них двое – дети. 84 жителя многоэтажек, в частности 12 детей, получили травмы разной степени тяжести, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Одного ребенка доставили в столицу, ему необходимо специализированное оперативное вмешательство, медики сделают все возможное, чтобы спасти жизнь", – отметил начальник ОВА.

Над ликвидацией последствий вражеского удара работают около 10 бригад волонтерских и общественных организаций, а также различные коммунальные службы.

В общей сложности из-за атаки повреждено 2200 окон в более тысячи домов.

Напомним, в Сумах россияне убили 14-летнюю школьницу Настю и 9-летнего Илью, который с рождения боролся за жизнь.

В городе объявили двухдневный траур по погибшим вследствие российского ракетного удара.

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