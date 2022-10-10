Возросло количество жертв в результате утренней атаки россиян на Украину

В результате обстрела армии РФ 10 октября погибли 11 человек и травмированы — 64. Читайте последние новости Украины на ТСН.ua.

Оккупанты во время массированных обстрелов РФ по Украине обстреляли объекты критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и Киеве, где произошло более 30 пожаров.

Об этом сообщает ГСЧС.

Сейчас нет света в 4 областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.

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Кроме того, массированными обстрелами россияне повредили 69 объектов, 33 частных дома, 3 многоэтажных дома, 1 школу. Сейчас сотни следователей и криминалистов Нацполиции документируют последствия вражеских обстрелов и собирают доказательства военных преступлений РФ.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что в результате повреждений из-за обстрелов РФ в регионах возможны перебои с ключевыми коммуникациями и услугами: электроэнергией, водоснабжением, транспортом и связью.

Впрочем, он заверил, что на всей подконтрольной нам территории работают спасатели и энергетики для скорейшего возобновления последствий атаки россиян.

"Центральные и местные власти активно работают и координируют свою работу для скорейшего восстановления инфраструктуры. Враг понимает, что не имеет шансов выиграть в бою, поэтому цинично направляет свои ракеты в объекты инфраструктуры и гражданских. Мы ожидаем жесткую реакцию наших международных партнеров на сегодняшний день атаки и своевременную помощь в противостоянии террористам" — прокомментировал Алексей Чернышев.

Украина под обстрелами РФ 10 октября

Многочисленные взрывы потрясли Киев в понедельник, 10 октября, утром после нескольких недель относительного покоя в украинской столице. Другие города Украины также пострадали от масштабных российских бомбардировок — власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

Мэр Киева призвал жителей оставаться в укрытиях в течение 10 октября, а заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить по возможности потребление электроэнергии из-за нагрузки на электросети после обстрелов страны-террористы РФ.

Мировые лидеры осудили и подвергли критике Москву. В то же время сам Путин, комментируя утренние удары по ряду городов Украины, признал, что ракетные удары наносили "высокоточное оружие по объектам инфраструктуры".

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