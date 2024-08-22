Возвращаем территории: Третья штурмовая наступает на Харьковщине

Главной задачей операции было сбить наступательный потенциал 20 армии РФ, к этой минуте задача выполнена.

Третья штурмовая наступает на Харьковщине, возвращает территории!

В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта на почти два квадратных километра. Об этом говорится в сообщении бригады.

Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу противника. Плюс враждебные силы поддержки.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На эту минуту задача выполнена", – сообщил командир бригады, полковник Андрей Белецкий.

За четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

"Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь – штурмовики", – командир бригады.

Штурмовые действия отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи.

Напомним, Генштаб назвал самое горячее направление фронта. По состоянию на утро 22 августа на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

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