«Возвращайся назад и умирай там»: Путин морит голодом целый украинский город

Ситуация в оккупированных Олешках стремительно ухудшается / © ТСН

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В оккупированных Олешках в Херсонской области остаются, по разным оценкам, от 2 до 4 тысяч человек. Из-за фактической блокады города, отсутствия поставок продуктов и приближения холодов ситуация там стремительно ухудшается.

Об этом пишет Bild со ссылкой на украинские источники.

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Олешки расположены всего в нескольких километрах от Херсона, однако выехать из города фактически невозможно. По данным издания, российские оккупационные силы уже несколько месяцев блокируют населенный пункт: люди не могут уехать, а гуманитарные грузы попасть внутрь.

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Последняя поставка продуктов, по информации украинских источников, состоялась 26 мая. Летом местные люди еще могли выживать благодаря урожаю из собственных огородов, но с наступлением осени эти запасы заканчиваются.

В городе все больше людей вынуждены выживать за счет бартера, забивать домашнюю птицу и делиться последними запасами. По данным Bild, после поражения российской колонны с гуманитарной помощью местные сразу забрали все уцелевшее.

Ситуация настолько критична, что, по словам источников, тела погибших иногда оставляют прямо на улицах. Дети просят еду, а попытки покинуть город нередко оканчиваются смертью или принудительным возвращением назад.

«Возвращайся назад и умирай там», — говорят российские военные тем, кто пытается уехать.

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Город фактически отрезан от мира

Улицы Олешек заминированы, многие дома разрушены. Над городом постоянно кружат беспилотники.

Украинские источники также сообщают о так называемом «живом сафари» — охоте дронами на гражданских.

На фоне приближающейся зимы ситуация может стать еще более критической из-за холода и нехватки продовольствия.

Украинские власти и международные организации уже несколько месяцев пытаются договориться об эвакуации людей из Олешек.

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Однако, по данным Bild, российская сторона до сих пор не согласна ни на гуманитарный коридор, ни на прекращение огня для эвакуации гражданских.

Ранее начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко заявила, что во временно оккупированных Олешках Херсонской области зимой и весной 2026 года зафиксирована массовая гибель местных жителей от голода и переохлаждения. Российские захватчики полностью заблокировали город, разрушили инфраструктуру и лишили людей доступа к пище, лекарствам и социальным выплатам.

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