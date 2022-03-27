Возвращаются домой: украинцы, выехавшие за границу из-за вторжения РФ, едут обратно в Украину

Поезда во Львов и Одессу отправляются с железнодорожного вокзала Перемышля.

Многие украинцы, которые с начала войны выехали в разные страны Европы, начали возвращаться в Украину.

Об этом пишет издание tvn24.pl.

Как стало известно, ежедневно поездами во Львов и Одессу возвращаются от ста до трехсот человек.

“В эту группу входят в основном матери с детьми, бежавшие из подвергшейся нападению страны в первые дни вторжения. Они возвращаются, потому что, как они объясняют, там их дом. Несмотря на опасность, они хотят вернуться к своим мужьям и отцам, которые из-за мобилизации не смогли покинуть страну”, - пишет издание.

Поезда во Львов и Одессу отправляются с железнодорожного вокзала Перемышля. В каждый из поездов садится около 200 человек - в основном это женщины с детьми, однако среди пассажиров есть и добровольцы, которые едут в нашу страну воевать с русскими солдатами.

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