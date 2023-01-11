Возвращаются на тракторе: оккупанты жалуются, что их разворачивают на границе и не пропускают в РФ

Российских оккупантов, которых диктатор РФ Владимир Путин бросил на войну против Украины и у которых закончился срок службы, не пропускают на границе в страну-агрессора.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Отмечается, что на захваченной врагом территории не осталось ни одного города, где большое количество мест в больницах не занимают военные РФ. А кое-где и все.

Также читайте Россияне мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью — Генштаб

"Если военного РФ поставят в этих госпиталях на ноги – сразу на фронт. Если уволили со службы – выбора тоже не остается. Вот мужчины из башкирии жалуются, что их задержали на границе и не пускают на россию. К пункту пропуска ехали на такси, в обратном направлении нашли только трактор", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты продолжают давить на предпринимателей за пользование гривной и пошли с рейдами к ним. Россияне угрожают таким предпринимателям конфискацией имущества и изъятием всей валюты.

"В то же время, на теневом рынке курс на обмен составляет, в подавляющем большинстве, друг к другу. Кроме того, за снятие гривны с карты оккупанты взимают 15-20% комиссии. Они пытаются максимально ее обесценить", — добавили в ОВА.

Как сообщал военный эксперт Олег Жданов, Путин готовит РФ к масштабной войне – к последнему россиянину. Частичная мобилизация окажется полной, а мужчины не будут выпускать за границу.

Напомним, политолог Иван Преображенский, эксперт из стран Центральной Европы, прогнозирует, что Россия в 2023 году подвергнет жесточайшим репрессиям матерей и жен погибших российских оккупантов за то, что они будут выражать свое недовольство тем, что Путин бросил их на войну против Украины, и все больше будут "нападать" на него. Преображенский заявил, что им терять нечего и они "идеальные борцы с режимом", чтобы добиться наказания за смерть близкого человека.

Читайте также: