Возвращаются женщины и дети: сколько украинцев прибыли из-за границы за время войны

Возвращаются женщины и дети: сколько украинцев прибыли из-за границы за время войны

В первые недели войны в Украину возвращались в основном мужчины, но ситуация изменилась.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулись 620 тыс. граждан.

Об этом Демченко рассказал в комментарии "Украинской правде".

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Он отметил, что с первого дня войны, 24 февраля, на въезд в Украину пограничники оформили 620 тыс. граждан государства.

"В последний период мы отмечаем увеличение количества граждан Украины, которые возвращаются домой. И если в первые недели большинство ехавших на въезд украинцев составляли мужчины, то сейчас мы видим, что увеличение происходит за счет других категорий лиц, в частности женщин и детей”, – рассказал спикер ГПСУ.

На сегодняшний день за сутки украинскую границу пересекают в среднем 50-60 тыс. граждан в обоих направлениях. В то время как в первые недели войны этот показатель составлял 120-130 тыс. человек.

Напомним, в течение 1 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 54 тыс. человек и более 14 тыс. транспортных средств. Территорию Украины покинули почти 32 тыс. человек, а прибыли – почти 23 тыс., более 19 тыс. из них – украинцы.

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