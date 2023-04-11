Возвращение 30 тысяч военным и силовикам: экономист объяснил, стоит ли "искать зраду"

В последние дни в соцсетях бурно обсуждается вопрос возврата выплат в размере 30 тысяч гривен для военнослужащих, полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Некоторые из экспертов предположили, что цена вопроса будет составлять около 50 млрд дополнительных бюджетных расходов в месяц. Кроме этого, активно высказывается мнение, что в Украине вскоре будет девальвация гривны и инфляция.

Ситуацию прояснил экономист Олег Пендзин. По его словам, утверждение о неминуемой девальвации – это "буря в стакане".

"Если говорить о возвращении выплат представителям силового блока, независимо от того, где эти люди дислоцируются, то можно сказать следующее: 50 миллиардов гривен – это все доплаты воюющим", — говорит Олег Пендзин.

К этому эксперт добавляет:

"Судьба того, что возвращают – она намного меньше, не 50 миллиардов. Это во-первых. Во-вторых: когда мы говорим о доплатах, надо говорить об источниках. Однозначно нужно будет поднимать вопрос об увеличении расходов бюджета или поднимать вопрос о перераспределении бюджетных средств". расходов на необходимые нужды.На полтриллиона гривен за счет спецпрограмм помощи мы уже увеличили бюджет.Часть расходов составляет более 3 триллионов, а доходная – 1 триллион 300 миллиардов. Я даю гарантию того, что президентом не будет подписан этот закон, если министерством финансов не будет четко определен источник погашения этих средств.Людей призываю не волноваться, это не те цифры, которые нарушат финансовую систему Украины.Нет смысла искать в этом измену. Возврат средств не будет реализовано до тех пор, пока не будут найдены источники. А источники будут найдены обязательно. Экспертный отдел Офиса президента в первую очередь спросит об источниках".

По словам Олега Пендзина, его как экономиста волнует вопрос того, что будет происходить на следующий день после окончания войны.

"Дело в том, что вся макрофинансовая помощь, которую мы получаем сегодня, а это под 40 млрд. долларов в год – она автоматически прекратится. Многие вернутся с войны и столкнутся с отсутствием работы", — говорит эксперт.

Напомним, что Вооруженные силы Украины могут освободить временно аннексированный Крым от российских захватчиков еще до осени 2023 при наличии сил и средств.

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