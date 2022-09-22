Возвращение героев: защитники "Азовстали" Редис, Калина и Волына освобождены из российского плена

Украинские бойцы, державшие часть Мариуполя свободной от российских оккупантов более 86 дней, вернулись домой.
В среду, 21 сентября, в рамках обмена пленными в Украину вернулись командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламарь и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей "Волина" Волынский.
Фото освобожденных героев опубликовали в пресс-службе МВД.
Украинские бойцы держали часть Мариуполя свободной от российских оккупантов более 86 дней. 20 мая россияне сообщили, что на "Азовстале" не осталось военных.
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламарь последними покинули территорию "Азовстали", которая была последним пунктом сопротивления. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным "Волына" тоже воевал до конца.
Основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий сообщил в своем Telegram-канале, что разговаривал по телефону с "Рэдисом", "Калиной" и "Аписом".
"У всех есть боевое настроение и даже рвутся к бою. Очередное подтверждение, что АЗОВ - СТАЛЬ. Сейчас ребята уже на свободе, но в третьей стране, куда прибыли согласно договоренностей об обмене. Некоторое время будут находиться там, но главное уже произошло - они на свободе" и живые", - заметил он.
По предварительной информации, командиры "Азова" находятся в Турции.
Напомним, ранее сообщалось, что среди освобожденных — руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.
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