Возвращение к границам 1991 года и распад России: украинцы рассказали о своем видении победы в войне

55% украинцев считают, что победой в войне с Россией станет полное восстановление территориальной целостности Украины.

20,5% подчеркивают, что победой можно считать уничтожение русской армии и начало распада РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Деминициатив" и центра Разумкова в период с 5 по 12 августа.

Большинство опрошенных (55%) говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск по всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 20,5% даже более радикальные – победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие распаду России.

Около 9% сочтут победой изгнания российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% — восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% — прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения.

75% украинцев поддерживают запрет на въезд россиян в Украину.

"Более 90% опрошенных верят в победу Украины в этой войне. (77% – верят и 15% – скорее верят). Только 4% респондентов не верят или скорее не верят в победу", — говорится в сообщении.

Напомним, партизаны в РФ пообещали уничтожить Путина и его окружение.

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