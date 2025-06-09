Действительно ли Украина отказалась забирать тела павших воинов: Умеров прокомментировал

Обмен пленными. / © Associated Press

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Сегодня Украина осуществила первый этап масштабного обмена пленными, о котором было договорено в Стамбуле. Домой уже возвращаются украинские защитники младше 25 лет.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Это очень эмоциональный момент, и в то же время результат слаженной работы: Президента, переговорной команды, сил обороны, дипломатов и международных партнеров", - отметил Умеров.

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По условиям стамбульских договоренностей, обмен предполагает постепенное возвращение следующих категорий военнопленных:

тяжелораненых,

военных с серьезными заболеваниями,

молодых военнослужащих младше 25 лет.

Умеров подчеркнул, что это только начало — переговоры продолжаются и процесс обмена будет продолжаться в ближайшие дни.

Отдельно министр подчеркнул, что продолжается и болезненная работа по репатриации тел погибших защитников Украины. Согласно договоренностям, предусмотрено возвращение более 6000 павших воинов, отдавших жизнь за свободу страны.

"Каждый день работаем над тем, чтобы формула "всех на всех" стала реальностью. Потому что государство должно возвращать всех своих - и живых, и погибших", - заявил Умеров.

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Он заверил, что каждая семья, каждое имя – в фокусе государственной работы.

"Украина борется за каждого. И вернет каждого".

Напомним, сегодня, 9 июня, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись военнослужащие к 25 годам.