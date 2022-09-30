Возвращение территорий и выплата репараций: у Зеленского рассказали об условиях переговоров с РФ

Это может произойти после поражения РФ на поле боя и когда российская политическая элита начнет "сыпаться". Тогда Украина будет договариваться о выдаче коллаборантов, военных преступников и оплате репараций.

Об этом 30 сентября в эфире телемарафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Путин не покинет пост президента России. Потому что это человек, который понял, что сделал определенную ставку и проиграл, что он может поступить? Вопрос не в том, что Путин должен уйти. Это — вопрос трансформации политической элиты. Около него есть определенный круг людей, которые как раз и страдают этим империализмом, реваншизмом, экспансионизмом и т.д. То есть должно пойти определенное ядро российской политической элиты. Ведь если заменят только Путина, то может все остаться, как сейчас", — пояснил Подоляк.

В Офисе президента считают, что политическая элита РФ начнет "сыпаться" после поражения оккупационной армии на поле битвы и когда Украина вернет Луганск или Донецк.

"Для того чтобы начался процесс поэтапной трансформации политического устройства РФ и после этого пришли новые люди, новые политики — должны быть существенные тактические поражения на поле боя. Украина должна вернуть Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. Потому что если Луганск или Донецк станет украинским, произойдет падение всей политической элиты РФ. Тогда мы сядем за стол переговоров и оформим определенные договоренности по репарациям, выдаче коллаборантов, выдаче военных преступников и международным трибуналам. То есть должны состояться определенные шаги, чтобы избежать реваншизма", — сказал Михаил Подоляк.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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