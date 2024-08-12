Возвращение украинцев из российского плена: Зеленский поручил подготовить четкую стратегию

Владимир Зеленский просит подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения украинцев из плена РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Координационному штабу по обращению с военнопленными, ГУР, СБУ и МВД подготовить стратегию возвращения украинцев из российского плена.

Об этом Зеленский сообщил на Ставке.

"Подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена", – отметил президент.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появилось фото изуродованного тела украинского военнопленного.

Напомним, 12 августа Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили оборонные действия ВСУ на фронте. На Ставке Украина впервые признала наступление ВСУ на Курщине.

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