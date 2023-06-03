Возвращение украинских пленных по формуле "всех на всех" является приоритетным — Ермак

С начала полномасштабного вторжения вернулись домой около 2,5 тысяч украинцев.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что возвращение украинских пленных по формуле "всех на всех" является приоритетной задачей.

Однако реализовать ее очень непросто, подчеркнул он в интервью журналисту Дмитрию Комарову в рамках спецпроекта "Год. За кадром".

"Для нас возвращение по формуле "всех на всех" приоритетно. Но реалии такие, что я не думаю, что это будет очень просто, прежде всего сегодня сделать", — отметил Ермак.

Он напомнил, что украинцы из российского плена возвращаются очень похудевшими: кто-то теряет 30 килограмм, а некоторые даже до 60. По словам главы ОП, оккупанты специально возвращали пленных вечером, чтобы украинцы не сразу видели, в каком они состоянии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть домой около 2,5 тысяч человек, заявил Ермак.

Напомним, прошлый обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 25 мая. Домой вернулись 106 украинцев, защищавших Бахмут.