Возвращение Украины в Херсонскую область: Зеленский опубликовал трогательное видео из Херсона

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне сегодня, 14 ноября, торжественно подняли государственный флаг Украины. В церемонии принял участие президент страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский сегодня, 14 ноября, торжественно принял участие в поднятии государственного флага Украины в освобожденном от российских оккупантов Херсоне.

Соответствующее видео глава государства обнародовал на своей странице в соцсети.

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“Имею честь сегодня быть с вами на нашей родной украинской Херсонщине. И от этого даже сейчас тепло, невзирая на погоду. Тепло на сердце, на душе. Я благодарю вас, ваших близких за то, что вы у нас есть. За то, что вы возвращаете в Украину в Херсонскую область. Или наоборот: Украину на Херсонщину. Мы возвращаем наши Вооруженные силы, мы возвращаем наше государство, возвращаем наш флаг. Это очень важно: как это воспринимают люди, как этого ожидала Херсонщина все девять месяцев оккупации”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о визите президента Украины в Херсон

Зеленский утром 14 ноября прибыл в освобожденный от российских оккупантов Херсон. Там он поблагодарил НАТО и других партнеров за поддержку в войне, развязанной Россией.

В Херсоне глава государства встретился с военными, местными жителями и вручил защитникам награды. В РФ на визит Зеленского отреагировали коротко: "Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ".

Во время визита главы государства в город херсонцы спели гимн Украины.

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