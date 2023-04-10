Возвращение военным 30 тысяч грн: нардеп объяснил нюансы и кому из-за этого уменьшат зарплаты

Народный депутат Ярослав Железняк пояснил, что означает возврат военным доплат в размере 30 тысяч гривен. Он подчеркнул, что закон, принятый Верховной Радой, предусматривает уменьшение зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Здесь нужно обратить внимание на саму правку: если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", — написал Железняк.

Он добавил, что после этого закона, вероятно, придется пересмотреть бюджет и урезать расходы в других сферах.

"Ограничения на зарплаты до 10 минимальных зарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн. Поэтому я бы пока не так однозначно утверждал, что вернули. Пока правильно будет: "денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/ДП ограничили до десяти размеров минимальной заработной платы", — написал нардеп.

Напомним, 10 апреля народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Рада проголосовала за возвращение военным надбавки в размере 30 тысяч гривен.

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