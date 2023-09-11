Возвращение "вышек Бойко" Украине: в ВСУ объяснили, как это повлияет на безопасность и ход войны

Говорить о безопасности в акватории Черного моря еще рано, считают в ВМС.

В ГУР МО 11 сентября сообщили о возвращении контроля над так называемыми "вышками Бойко", находившимися в оккупации с 2015 года. Это важно также с военной точки зрения, поскольку оккупанты использовали газодобывающие платформы для военных целей.

Об этом в комментарии "Суспильному" сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он пояснил, что возвращение "вышек Бойко" важно для Украины, особенно это имеет значение для безопасности Одесской области и повлияет на ход войны.

"Как вы видели видео ГУР, они демонтировали оборудование, которое россияне использовали для того, чтобы отслеживать надводную обстановку в акватории Черного моря, кстати, в нашей акватории. Это позволяет нам оставить их без соответствующей информации, они не смогут вовремя реагировать или что-то планировать в нашей акватории. Поэтому значение это имеет большое и для Одесской области в первую очередь. Это вопрос безопасности", — пояснил Плетенчук.

В ходе операции береговым ракетно-артиллерийским войскам ВМС удалось не допустить туда российские корабли, что повлияло на успешность украинских защитников. Он также подчеркнул, что говорить о безопасности в акватории Черного моря еще рано.

"Возвращение полного контроля над этой акваторией, мы говорим о 25 тысячах квадратных километров, произойдет тогда, когда мы сможем полноценно властвовать в воздухе. Надеемся, что эту проблему нам поможет решить наличие новых образцов вооружения, вроде F-16, которые смогут обеспечить безопасность в воздухе над всей акваторией", — сказал Плетенчук.

Напомним, что Украина вернула под контроль газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой. Эти объекты более известны под названием "вышки Бойко".

Также в ГУР рассказали подробности уникальной спецоперации.

Читайте также: