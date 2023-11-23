"Возврата нет": во внешней разведке рассказали о стратегии Путина в войне в Украине в 2024-2025 годах

Война России против Украины вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств, что Кремль готов вести ее столько, сколько нужно. РФ уже сейчас закладывает фактор "СВО" в планы комплектования своих вооруженных сил в 2024-2025 гг. набор военных.

Об этом в своей колонке "Interfax-Украина" глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

"Путин верит, что не сумев победить Украину за три дня в широкомасштабной войне, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом. Возврата нет, Путин может только триумфально победить, или сокрушительно проиграть", — пишет Литвиненко.

По словам главы Службы внешней разведки, глава Кремля Владимир Путин убежден, что вернуть Украину и остальные "исторические российские земли" и восстановить империю можно только в рамках глобального перераспределения мира. Такое перераспределение может длиться 10-15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, возможно с использованием ядерного оружия. Причем война против Украины воспринимается кремлем как важный, но не единственный фронт для России, что фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом.

Четыре задачи, которые Кремль решает по Украине

Александр Литвиненко отметил 4 так называемых путинских задачи.

Обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизовать население и экономику, увеличить производство вооружения и военной техники. Сформировать альтернативную Западу коалицию государств, коалиции большинства. Подготовка к предстоящей агрессии против других стран. Раздувание конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах

Напомним, Страны Европейского Союза воспринимают страну-агрессорку Россию как угрозу номер один европейской безопасности, а потому готовятся к возможному конфликту в ближайшем будущем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на встрече в Праге президентов "Вышеградской четверки".

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